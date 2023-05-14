الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد سليمان عبدالمالك لـ"الدستور": تقديم “مذكرات زوج” في 15 حلقة ساهم في نجاحه

محمد سليمان عبد المالك
محمد سليمان عبد المالك

كشف المؤلف محمد سليمان عبد المالك عن أسباب نجاح مسلسله التلفزيوني الأخير “مذكرات زوج" الذي يخوض بطولته النجم طارق لطفي وعرض ضمن مارثون مسلسلات شهر رمضان المنقضي.

وقال المؤلف محمد سليمان عبد المالك في تصريح خاص لـ"الدستور" أن العمل منذ البداية كان يرى أنه عندما يقدم في 15 حلقة سوف يكون إيقاعه أسرع وستصل فكرته إلى الجمهور بطريقة أسهل وأسرع مشير إلى أن الأحداث لا تستعمل أكثر من 15 حلقة.

وأضاف أن مسلسل مذكرات زوج إذا كان قدم أكثر من 15 حلقة كان يقع في فخ مط الأحداث والدخول في خطوط درامية أكبر مؤكد أن الجمهور في الوقت الحالي أصبح يميل أكثر لهذه النوعية من الأعمال القليلة في حلقاتها وهذه كانت ميزة كبيرة ساهمت في ردود الأفعال القوية من الجمهور.


قصة وأحداث مسلسل "مذكرات زوج"

تدور أحداث "مذكرات زوج" في إطار لايت اجتماعي حول المشاكل الزوجية التي يعاني منها الأزواج في منتصف العمر، حيث يجسد طارق لطفي دور مراقب جوى يعاني من مشاكل زوجية، فضلًا عن اكتشافه في منتصف عمره أنه لم يحقق ما يريد ويحاول تغيير ذلك، كما يضطر للذهاب إلى طبيب نفسي لمساعدته، وذلك في جو عائلي اجتماعي.


أبطال وصناع مسلسل "مذكرات زوج"

"مذكرات زوج" مكون من 15 حلقة، وبطولة طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، سما إبراهيم، إدوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجي، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر نادي، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

مؤلف محمد سليمان عبد المالك محمد سليمان عبد المالك مذكرات زوج مسلسلات شهر رمضان شهر رمضان مسلسل مذكرات زوج

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