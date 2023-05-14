تقارير سعودية: الشناوى يدخل دائرة اهتمامات أهلى جدة

دخل محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، دائرة اهتمامات أهلي جدة السعودي للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "سعودي سبورت"، أن الشناوي أصبح على رأس قائمة أهداف أهلي جدة لتدعيم صفوف الفريق بعد العودة إلى دوري "روشن" مجددًا.

وأكدت الصحيفة السعودية، أن محمد الشناوي كان مرشحا بقوة للعب في الدوري السعودي خلال الفترة الماضية لكن إدارة الأهلي رفضت التخلي عن خدماته باعتباره أحد أعمدة الفريق خلال السنوات الماضية.

ويسعى أهلي جدة لدعم مركز حراسة المرمى بحارس أجنبي مميز خلال الفترة المقبلة، فضلا عن إبرام صفقات قوية في عدة مراكز للعودة للمنافسة على لقب الدوري مرة أخرى.