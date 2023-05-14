الأحد 14 مايو 2023
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رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة: نحتاج مشروعًا انتخابيًا يحقق عدالة نسبية للجميع

الدكتور أحمد جمال
الدكتور أحمد جمال التهامي

قال المستشار الدكتور أحمد جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن المشرع استنهض المواطن لكي يباشر حقوقه السياسية سواء بالترشيح أو بالانتخاب.

وأضاف التهامي خلال كلمته بجلسة "لجنة مباشرة الحقوق السياسية" بالحوار الوطني: "لذلك عندما نتحدث عن قانون للانتخابات، يجب أن نراعي المواطن الذي استنهضه المشرع لكي يباشر حقوقه السياسية".

وتابع: "العيب الوحيد أو الملحوظة الوحيدة على الانتخابات بالقائمة المغلقة المطلقة هي أنها جعلت المواطن يعزف عن التوجه لصناديق الانتخابات، هذه الملحوظة هي أن 49% من أصوات الجمعية العمومية للناخبين تُهدر".

واستكمل: "قائمة حصلت على 51% وأخرى حصلت على 49% فإن 49% من أصوات الناخبين تُهدر، مما يجعل المواطن يعزف عن الاشتراك في العملية الانتخابية".

وأكد: "نبحث هنا عن مشروع انتخابي يحقق عدالة نسبية للجميع، وجميع الأحزاب يكون لها تمثيل نسبي عادل طبقًا لقوة كل حزب حتى نشجع المواطن على الاشتراك في العملية الانتخابية".

حزب حقوق الإنسان والمواطنة العملية الانتخابية النظام الانتخابي لجنة مباشرة الحقوق السياسية الحوار الوطنى

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