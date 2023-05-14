وكيل "صحة مطروح" يجتمع بمديري الإدارات الفنية لمناقشة موازنة العام المالي المقبل
عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، اجتماعا بمكتبه مع مديري الادارات الفنية بحضور مديري العموم و مدير عام الشئون المالية و الادارية و مدير عام مستشفي مطروح العام.
وخلال الاجتماع تم مناقشة إحتاجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة من المستلزمات الطبية والغير طبية والمعملية و مكافحة العدوي خلال السنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مع حصر شامل لكافة احتياجات المنشآت الطبية من هذه المستلزمات.
ووجه وكيل صحة مطروح لجميع الإدارات المعنية بمراجعة الإحتاجات و تحديد الاستهلاك الشهري و السنوي لكافة بنود الانفاق و قيام مدير عام الشئون المالية و الادارية و مدير ادارة الموازنة بمراجعة الدراسة التي تم اعدادها و تحديد الاحتياجات و اضافتها لبنود الموازنة.
وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالشكر لمديري الإدارات وحثهم علي بذل الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لاهالي محافظة مطروح وزائريها.