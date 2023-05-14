وكيل "صحة مطروح" يجتمع بمديري الإدارات الفنية لمناقشة موازنة العام المالي المقبل

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، اجتماعا بمكتبه مع مديري الادارات الفنية بحضور مديري العموم و مدير عام الشئون المالية و الادارية و مدير عام مستشفي مطروح العام.



وخلال الاجتماع تم مناقشة إحتاجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة من المستلزمات الطبية والغير طبية والمعملية و مكافحة العدوي خلال السنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/٢٠٢٤ مع حصر شامل لكافة احتياجات المنشآت الطبية من هذه المستلزمات.



ووجه وكيل صحة مطروح لجميع الإدارات المعنية بمراجعة الإحتاجات و تحديد الاستهلاك الشهري و السنوي لكافة بنود الانفاق و قيام مدير عام الشئون المالية و الادارية و مدير ادارة الموازنة بمراجعة الدراسة التي تم اعدادها و تحديد الاحتياجات و اضافتها لبنود الموازنة.



وقدم الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بالشكر لمديري الإدارات وحثهم علي بذل الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لاهالي محافظة مطروح وزائريها.

لدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح

لدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح

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