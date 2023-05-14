رابطة معاقي مصر: متأثرون بعدم وجود ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ

تحدث محمد أبو طالب، رئيس رابطة معاقي مصر، عن تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، قائلة: "نسبة تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان 1.2 %، وهنا نتحدث عن نقطة محددة وهي أن من يمثل الأشخاص ذوو الإعاقة في البرلمان يكون على صفة واحدة وهي الإعاقة ولا يجمع بين الصفتين".

وأضاف أبو طالب خلال كلمته بالجلسة الخاصة بالقضاء على التمييز أمام لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: "اللي شاطر في هذا الملف يعمل به سواء مسلم أو مسيحي شاب أو امرأة".

وتابع: "هناك نقطة أخرى نتأثر بها وهي عدم تمثيلنا في مجلس الشيوخ، خصوصًا أن مجلس الشيوخ يعد الغرفة الثانية التي يعرض عليها القوانين لكي نعدلها".

كما أشار إلى رئيس رابطة معاقي مصر، إلى أن هناك نصوص مواد في القوانين تعطل عملها، متابعًا: "على سبيل المثال القانون 10 لسنة 2018 يتحدث عن البطاقات الذكية وكيفية صدورها"، مشيرًا إلى أن المادة 5 من هذا القانون تقول إن من يحمل البطاقة الذكية هو من يحصل على خدمات القانون، وهنا نجد مشكلة كبيرة جدا وهي إنه لم يصدر حتى الآن إلا مليون بطاقة منها 650 ألف بطاقة عن طريق مشروع تكافل وكرامة و150 ألفًا أخرى عن طريق الحاصلين على السيارات المجهزة.