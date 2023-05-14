المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني: الجلسات تعكس اراء اطياف المجتمع المصري

قال زكي القاضي المقرر المساعد للجنة الشباب في الحوار الوطني إن جلسات الحوار الوطني اليوم تبحث عن المساحات المشتركة وتعبر عن حالة الحوار الوطني المصري والتي تعكس آراء كافة أطياف المجتمع المصري.

تابع مقرر لجنه الشباب، أن جلسات الحوار الوطني نجحت في جمع كل آراء المجتمع والتي تعكس متطلبات المواطنين وفق اداه وبداية حقيقية للتنوع المجتمعي.

اضاف، ان هناك 13 قضية مطروحة تعبر عن الصورة المنطقية للدولة المصرية بكافة تنوعاتها والتي تسعى لتحقيق نتائج مرضية تفيد المواطنين.

يأتي ذلك في ظل انعقاد أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطني، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي، وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز، الدكتورة نيفين مسعد، وخصص مجلس أمناء الحوار الوطني، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتي القضاء على كافة أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديموقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.