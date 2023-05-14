إيقاف مباراة أياكس وجرونينجن فى الدورى الهولندى بسبب قنابل دخانية

توقفت مباراة جرونينجن ضد أياكس، في بطولة الدوري الهولندي، بسبب أعمال شغب من جمهور الفريق المضيف.

وبعد انطلاق المباراة بعدة دقائق، اقتحم عدد من جمهور الفريق المضيف، جرونينجن، أرضية الملعب، وقاموا بإشعال الألعاب النارية والقنابل الدخانية.

وانتشر الدخان الأسود في ملعب المباراة، وهرع اللاعبون نحو غرفة خلع الملابس، ليقوم الحكم بإيقاف اللقاء، حفاظًا على صحة اللاعبين والجمهور.

أعمال شغب جمهور فريق جرونينجن جاءت غضبًا من هبوط النادي لدوري الدرجة الثانية، واعتراضًا على سياسات إدارة النادي الهولندي.

ويحتل فريق فينورد صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 76 نقطة، وبات قريبًا من حسم اللقب، حيث يتفوق على ملاحقه بي إس في أيندهوفن بفارق 8 نقاط، قبل 3 جولات من النهاية.