الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صافرة فرنسية تدير مباراة إنتر وميلان فى إياب نصف نهائى دورى الأبطال

كليمون توربان
كليمون توربان

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، عن هوية الحكم الذي سيتولى إدارة مباراة ميلان مع مضيفه وغريمه التقليدي إنتر، في إياب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعين «يويفا» طاقمًا فرنسيًا بقيادة كليمون توربان، مواجهة ديربي ميلانو، والمقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، على ملعب جيوزيبي مياتزا.

ويعاون توربان، كل من نيكولاس دانوس، وبنجامين باج "حكمين مساعدين"، وستيفاني فرابارت "حكمًا رابعًا"، وجيروم بريسار "حكمًا لتقنية الفيديو".

وأدار توربان، نهائي دوري الأبطال، في الموسم الماضي، في المباراة التي جمعت ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي في 28 مايو 2022، والتي انتهت بفوز الفريق الملكي بهدف نظيف.

وكان الحكم الفرنسي قد ظهر في النسخة الجارية من دوري الأبطال في مواجهات إنتر وبايرن، ليفربول وجلاسجو رينجرز، أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن، توتنهام وميلان، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز إنتر بهدفين نظيفين سجلهما إدين دجيكو وهنريك مخيتريان.

وسيلتقي الفائز من تلك المواجهتين، في النهائي مع الفائز من مجموع مباراتي مانشستر سيتي وريال مدريد.

وسيقام نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم العاشر من يونيو المقبل، على ملعب "أتاتورك" بمدينة إسطنبول التركية.

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم ميلان إنتر دوري ابطال اوروبا يويفا ريال مدريد مانشستر سيتى

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