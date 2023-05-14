الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الحوار الوطنى.. برلمانى سابق يعدد المشكلات الدستورية فى النظام الانتخابى

الدكتور باسل عادل،
الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب الأسبق،

تحدث الدكتور باسل عادل، عضو مجلس النواب الأسبق، عن تمييز المرأة والشباب في النظام الانتخابي، مشيرًا إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات 25% ولا بد أن تناسب تلك النسبة وجود المرأة في المجتمع.

باسل عادل: يجب إعادة النظر في لفظ التمثيل المناسب للمرأة في النظام الانتخابي

وأضاف عادل خلال كلمته بالجلسة الخاصة بمناقشات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني: "الدستور يحتوي على فخاخ فيما يخص النظام الانتخابي وتمييز المرأة والشباب في الانتخابات"، مشيرًا إلى أن لفظ التمثيل المناسب يجب أن يتم النظر فيه.

وتابع: "المادة 80 من الدستور الخاصة بالشباب حددت سنًا أنه بعد 18 عامًا لا يكون طفلًا، فيما جاء البرلمان عندما شجع الشباب وضع آخر سن 25، فهنا 7 سنوات الشخص خلالهم لا هو معروف طفل أم شاب؟".

وأردف: "المادة  في الدستور تتحدث عن التعددية السياسية والحزبية والنهارده ناس تقول إن المرشح المستقل مناسب للمصريين"، موضحًا أن المستقل هنا خارج الدستور لأنه ليس ضمن التعددية السياسية ليس له لون سياسي أو حزبي إذا يجب مناقشة المادة 5 ومسألة المستقل.

الحوار الوطنى إدارة الحوار الوطني لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي الدكتور باسل عادل النظام الانتخابي تحديات النظام الانتخابي نسبة تمثيل المرأة في الانتخابات

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