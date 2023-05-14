مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني: سعداء بمشاركة كل أطراف الحياة السياسية (فيديو)

قال النائب أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب في الحوار الوطني، إننا سعداء بالتلاحم بين كل المشاركين في الحوار الوطني، من أحزاب، وقوى مدنية، ومؤسسات العمل الأهلي، والمواطنين، وطلاب الجامعة والمدارس، الذين تقدموا باقتراحات في جلسات الحوار الوطني.



وتحدث النائب في تصريح لـ"الدستور" عن المقترحات التي قدمت في جلسة الحقوق السياسية، وتناول خلالها عدد من الاقتراحات حول الانتخابات البرلمانية.

وأشاد بلجنة حقوق الإنسان التي تحدثت عن كيفية القضاء على جميع صور التمييز في المجتمع المصري.



بدأت اليوم، أولى الجلسات النقاشية للحوار الوطنى، المنعقدة بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر، بالمحور السياسي.

وترأست جلسة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة القضاء على كافة أشكال التمييز الدكتورة نيفين مسعد.

وخصص مجلس أمناء الحوار الوطنى، الأحد لمناقشة بعض قضايا المحور السياسى، بحيث تعقد فى ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابى لمجلس النواب، وعلى التوازى منهما تخصص الجلستين الآخرتين لمناقشة قضيتى القضاء على كافة أشكال التمييز وهى من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدى التعاونيات وهى من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

ومن المقرر أن تعقد الجلسات بشكل أساسى أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، يخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها.



ويشكل الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار التحول الديمقراطي في مصر، وخطوة جادة في الطريق نحو الجمهورية الجديدة، بحضور ممثلين عن كل المشاركين في الحياة السياسية من أطياف الشعب.