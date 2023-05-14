الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصير مجهول.. القصة الكاملة لقتل شاب أمه في البحيرة

جثة
جثة

«خلافات مالية».. السر وراء مشاجرة بين شاب وزوج شقيقته تطور إلى مسك كل منهما سلاح أبيض للآخر وبتدخل أم الأول لحماية نجلها وفض التشاجر أصابتها طعنة القتل لتنهي حياتها على يد نجلها، في  قرية سنهور بمركز دمنهور بالبحيرة.


- المصير القانوني للمتهم

وتبين أن المتهم قد يواجه عقوبة تصل للحبس سنة وفقًا لقانون العقوبات نص في المادة 238 : «من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، وتكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه».

-اعترافات المتهم

واعترف المتهم بارتكاب بالواقعة، وقال أنه لم يتعمد قتل والدته وأن الواقعة بدأت بمشادة كلامية مع زوج شقيقته بسبب خلافات مالية تطورت لخلافات عائلية أدت إلى تشاجرهما وخلال محاولة الأم التدخل وفضت التشاجر وكان ممسك بسلاح أبيض ومن قوة الشد وصل السلاح إلى والدته وطعنها طعنة نافذة تسببت في وفاتها قبل إسعافها.

-تفاصيل البلاغ

تلقت مديرية أمن البحيرة، إخطارًا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع" و.إ"، ربة منزل إثر إصابتها بطعنات نافذة بالجسم على يد نجلها "م. م"، وذلك خلال محاولتها فض مشاجرة بين نجلها وزوج شقيقته بسبب الخلافات المالية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذى اعترف خلال التحقيق معه بقيامه بطعن والدته بسكين عن طريق الخطأ خلال محاولتها فض المشاجرة بينه وبين زوج شقيقته.


تحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب الواقعة. 

 

البحيرة مركز دمنهور طعنة القتل سلاح أبيض مشاجرة خلافات مالية

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