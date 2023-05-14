"درجتك مش مقياس شطارتك".. 4 طلاب يواجهون "بعبع الثانوية العامة"

بالتزامن مع الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة 2023 والتى من المقرر انطلاقها يوم 12 يونيو المقبل وتنتهى 15 يوليو المقبل، ينتشر بين أولياء الأمور والطلاب هاجس يسمى «بعبع الثانوية العامة» والخوف من الامتحانات، لذلك قرر 4 طلاب من كلية إعلام فى إحدى الجامعات الخاصة هم “مارينا منير وكارولين بشرى وإياد السمرى ويوسف منصور” تدشين حملة توعية بعنوان «بعبع الثانوية العامة» كمشروع تخرج لهم.

مارينا منير إحدى الطلاب تقول لـ"الدستور": "تهدف الحملة إلى زيادة الوعي حول الآثار السلبية للصف الثالث الثانوى على الصحة العقلية والبدنية للطلاب. وبناءً على ذلك، تتطلع هذه الحملة إلى تذكير أولياء الأمور وكذلك الطلاب بأن هذا العام هو مجرد بداية لمستقبل مشرق، مهما فعلوا فيه".

وأضافت أنه يوجد 4 أهداف للحملة أولها زيادة الوعي بين أولياء الأمور بأن جميع الكليات لها نفس القدر من الأهمية وأن فكرة تنميط التخصصات غير صحيحة، أما الهدف الثاني نشر الوعي بين أولياء الأمور حول أهمية الصحة النفسية لأبنائهم وكيف ستؤثر إيجابياً على أدائهم الأكاديمي.

وعن الهدف الثالث، قالت مارينا إن الهدف الثالث يسعى لخفض هذا المعدل من الطلاب الذين يختارون التقديم في إحدى الكليات العليا بسبب ضغط الوالدين عليهم.

أما الهدف الرابع تطبيق التحدث وطلب المساعدة بين الطلاب إذا كانوا يعانون نفسياً وفسيولوجياً.

وأشارت: “ينقسم بحثنا الكمي إلى استبيانين، الأول يستهدف أولياء الأمور والثاني يستهدف الطلاب وتم ملء تحليل الاستبيان بأكثر من 380 مستجيبًا من جمهورنا المستهدف علاوة على ذلك، وإجراء بحثنا النوعي بواسطة مدرب مدى الحياة وطبيبين نفسيين وطبيب في الاتصال الجماهيري لفهم آرائهم العلمية وخبراتهم تجاه حملتنا، وبناءً على ذلك وجد البحث أن الكثير من الطلاب استطلعوا آراءهم حول مشاكل الصحة العقلية بسبب ضغط العام الثانوية العامة”.