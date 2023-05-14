الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 18 حالة تعدٍ بالبناء المخالف بمركز بني مزار في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمركز بني مزار بالمنيا

تواصل مراكز محافظة المنيا، جهودها في تنفيذ أعمال الموجة الـ 21 لإزالة التعديات، بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كل أجهزة الدولة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

وقال عماد حسن، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية أزالت 18 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقرى المركز، منها إزالة حالة تعدٍ على أرض زراعية بـ "قرية نزلة عمرو" وحالة بـ " قرية بنى على" على أرض تعاون زراعي للمرة الثانية.

كما تم إزالة حالة تعدٍ في المهد" بعزبة الشريف" التابعة لمجلس قروى صندفا، بالإضافة إلى حالتيّ بناء مخالف خارج الحيز العمراني للمرة الثانية الأولى بحوض الساحل بـ "قرية أبو جرج" وحالة أخرى في المهد على أرض زراعيه بـ"عزبه على افندي سعيد"، وتم تسليم الأراضي لمسئولي حماية الأراضي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية تواصل حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، والتي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية وفرق الرصد الميداني، بقيادة رؤساء الأحياء والمجالس المحلية بالقرى، ويتم إزالة التعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.

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المنيا إززالة وإيقاف 18حالة تعدي ومخالفات بناء مركز بني مزار بالمنيا عماد حسن رئيس مركز بني مزار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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