أستاذ مناخ: مصر تحتاج إلى تمويل كبير لتحقيق مشروعات الطاقة المتجددة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ، إن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة من قبل الحكومة سيجعلها بحلول عام 2035 تحقق نسبة 42% إنتاجا للمستخدم من الطاقة الجديدة والمتجددة مثل طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، وطاقة استخدام غاز الهيدروجين الأخضر.

وأضاف قطب خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تحتاج إلى تمويل كبير لتحقيق مشروعات الطاقة المتجددة، مؤكداً أن الدولة المصرية تعاقدت مع العديد من الدول الأوروبية لاستيراد الألواح الشمسية، ولإنتاجية الشراكة بين الدولة المصرية وأوروبا في إنتاج غاز الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بخليج السويس.

أستاذ مناخ: تعاقدنا مع دول أوروبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر تطبيقا لتوصيات COP27

وأوضح أستاذ المناخ، أنه سوف يكون هناك إنتاجية كبيرة للغاية من غاز الهيدروجين، تعويضاً لطاقة الوقود الأحفوري، وذلك تطبيقاً لتوصيات مؤتمرCOP27.