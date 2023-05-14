الشباب والرياضة تنظم "القضايا المجتمعية المعاصرة" بجامعة طنطا

نظَّمت وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف، لقاء طلابي بالمدرج المركزي في المجمع الطبي لجامعة طنطا، بعنوان "القضايا المجتمعية المعاصرة"، وذلك في إطار حرص الوزارة على الاهتمام بالقضايا المعاصرة وتوجيه الشباب نحو حياة أفضل ونبذ الأفكار الهدامة.

حضر اللقاء كلاً من فضيلة الشيخ عبد القادر الطويل وفضيلة الشيخ الدكتور حسني هاشم، عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

ويتناول برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية عدة محاور، منها: "الانتماء وتعزيز الهوية، قيمة الحياة في الإسلام، الحرية الشخصية وحرية التعبير، لماذا خلقنا الله، ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، قيمة الوقت، آليات فهم النص الديني".

الشباب والرياضة تنظم "القضايا المجتمعية المعاصرة

الشباب والرياضة تنظم "القضايا المجتمعية المعاصرة

الشباب والرياضة تنظم "القضايا المجتمعية المعاصرة