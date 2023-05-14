الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"واحة الغروب" تفتتح أولى عروض الشرائح المسرحية ببورسعيد (صور)

واحة الغروب
واحة الغروب

شهد مسرح قصر ثقافة بورسعيد، مساء أمس السبت، انطلاق أولى عروض شرائح المسرح، بعرض "واحة الغروب" للفرقة القومية المسرحية ببورسعيد.

العرض عن رواية "واحة الغروب" للكاتب الكبير الراحل بهاء طاهر، إعداد أسامة عبد الرؤوف، أغاني صلاح زكريا، ألحان رائف يوسف، تعبير حركي محمد عشري، ديكور إيهاب شطا، إخراج طارق حسن.

تدور الأحداث في فترة بداية الاحتلال البريطاني لمصر، عن قصة ضابط البوليس المصري محمود عبد الظاهر الذي يتم إرساله إلى واحة سيوة كعقاب له بعد شك السلطات في تعاطفه مع العرابيين، ويصطحب الضابط معه زوجته الأيرلندية كاثرين الشغوفة بالآثار التي تبحث عن مقبرة الإسكندر الأكبر، لينغمسا في عالم جديد يمزج بين الماضي والحاضر. ونفذ العرض بمشاركة فرقة الدراما الحركية الاستعراضية، وسط حضور كوكبة من الفنانين والنقاد والأدباء وجمهور كبير من أبناء بورسعيد.

يأتي العرض في إطار عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة بورسعيد بإدارة د. جيهان الملكي التابع لإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة محمد نبيل، استمرارا للعروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

كما أطلق فرع ثقافة الأقصر العرض المسرحي "شلباية" لفرقة قصر ثقافة حسن فتحي المسرحية بالقرنة، على مسرح القصر، ومن المقرر أن يستمر عرضه لمدة أسبوع حتى الخميس المقبل.

ويأتي عرض "شلباية" ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويقدمه فرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ويأتي في إطار العروض المكثفة بمسارح الثقافة الجماهيرية بالمحافظات خلال الفترة الأخيرة.

واحة الغروب
واحة الغروب
واحة الغروب
واحة الغروب
واحة الغروب
واحة الغروب
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واحة الغروب
واحة الغروب
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