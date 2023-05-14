إصدار طابع بريد خاص بألعاب الأولمبياد الخاص برلين 2023

كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص الـ15 التي تحتضنها العاصمة الألمانية برلين، عن قيام وزارة المالية الألمانية بإصدار طابع بريد تذكارية بمناسبة الألعاب.

وتم الاحتفال بطابع بريد الالعاب بحضور وزير المالية الألمانية، والذى سيتم طرحه في الأول من يونيو للاستخدام البريدي، وقامت وزارة الداخلية الالمانية بتصميم خاتم يحمل اسم الالعاب العالمية.

وتقام الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في الفترة من 17 وحتى 25 يونيو المقبل، وتشهد مشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 170 دولة يتنافسون في 26 رياضة اولمبية.

- تمساحان وفراشتان يمثلون مصر من بين 475 سباحا من مختلف دول العالم

ويشارك في مسابقات السباحة بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص من بينهم 50 سباحا وسباحة من 15 دولة عربية إضافة الى إيران يمثلون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الألعاب العالمية الـ 15 التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين يونيو 2023، وتجرى مسابقات السباحة على المسبح الأولمبي SSE والذي تم بناءه بالتوازي مع عرض برلين للألعاب الأولمبية في عام 2000.

ويمثل مصر في السباحة اللاعبون شهاب السيد، أدهم محمد، سلمى شبانة، سحر ابو هاشم وجهاز فنى مكون من مصطفى ماجد المدير الفني، وآية الله متولي المدربة.



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