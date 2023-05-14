وزير التموين: معدل توريد القمح أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضى

أكد وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، أن الوزارة والجهات التي تقوم على تسويق المحاصيل مستمرة في التزامها بالسداد للمزارعين خلال 48 ساعة حتى يحصل المزارع على حقه في أقرب وقت.

وأشار وزير التموين إلى أن معدل توريد القمح خلال العام الجاري أعلى من الفترة المماثلة خلال العام الماضي، مما يبشر بموسم متميز، لافتًا إلى أنه عندما يزيد المنتج المحلي يتم في المقابل تقليل فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تقليل الضغط على العملة.

وأكد الدكتور المصيلحي، أن المشروع القومي للصوامع هو من أهم المشروعات، ويعتبر جزءًا أساسيًا من البنية الأساسية اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعطى لهذا المشروع دفعة كبيرة خلال الفترة من 2014 وحتى 2017، وهو ما نتجت عنه زيادة حجم التخزين من 1.2 مليون طن تخزين صوامع في 2014 ليصبح اليوم 3.5 مليون طن تخزين.

وأشار إلى أن هذه الصوامع بجانب قيامها بدورها في الحفاظ على الأقماح طوال العام بجودة عالية، فهي توفر أيضًا نحو 10% إلى 15% كان يتم فقدها في الشون والتخزين المكشوف، لافتًا إلى أن إجمالي تكلفة المشروع القومي للصوامع حتى الآن 7.7 مليار جنيه وهو مشروع اقتصادي.

وأكد المصيلحي، أن هناك تخطيطًا لاستكمال المشروع القومي للصوامع بإضافة 1.2 مليون طن تخزين.