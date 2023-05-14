الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

دراسة: حمض اللينوليك يعمل على تخفيض خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني

حمض اللينوليك
حمض اللينوليك

سعت دراسة طبية حديثة أجراها فريق من الباحثين في "الأكاديمية الصينية للعلوم" في بكين إلى تسليط الضوء وإلقاء نظرة فاحصة على دور وخواص حمض "اللينوليك" في الدور الذي يمكن أن يلعبه في تقليل خطر الإصابة بالسكر النوع الثاني. 

ويعد حمض "اللينوليك" هو نوع من الأحماض الدهنية التي نحصل عليها من النباتات، قد يشكل فائدة لصحة أجسامنا، حيث لا تستطيع أجسامنا صنعه لذلك، علينا الحصول عليه من الطعام الذي نتناوله.

كما يعد حمض "اللينوليك" من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، وهو ما يصنفها من الدهون الصحية والجيدة لصحة الإنسان، ويتمتع الحمض بالعديد من الخواص الصحية لصحية الإنسان، فهو بالغ الأهمية لوظائف الدماغ، حيث يساعد على النمو والتطور، كما يحافظ على صحة العظام، ويساعد في تنظيم آلية التنظيم الغذائي، والحفاظ على صحة الجهاز التناسلي لدى الإنسان. 

وقام الباحثون الصينيون بدراسة نحو 83,648 سيدة يعملن في مهنة التمريض، و88,610 سيدات و 41,771 رجلا، حيث أصيب خلال الدراسة نحو 18,442 بمرض السكر النوع الثاني.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بجمع معلومات حول ما تناوله المشاركون ما بين 2 – 4 سنوات، ووجدوا أن حمض "اللينوليك" يشكل ما بين 4,4 – 6.8 % من إجمالي الطاقة التي يستهلكونها في المتوسط.

ووجدوا تراجع خطر الإصابة بمرض السكر النوع الثاني عند تناول حمض "اللينوليك" بدلا من الأنواع الأخرى من الدهون أو الكربوهيدرات.

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