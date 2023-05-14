الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير التموين يكشف تفاصيل الاتفاق مع البنك الدولى لتمويل الصوامع

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المشروع القومي للصوامع من أهم المشروعات القومية، حيث تم عمل 50 صومعة وهو ما حركنا من 1.2 مليون طن تخزين صوامع 2014 لـ3.5 مليون طن تخزين، وهو مشروع يحافظ على الأقماح طول العام بجودة عالية ويوفر من 10% لـ15% فاقدًا في طرق التخزين القديمة، بحوالي مليون طن بمبلغ 10 مليارات جنيه.

وأضاف وزير التموين، خلال افتتاح موسم حصاد القمح بشرق العوينات بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أنه جارٍ استكمال مشروع الصوامع بالتعاون مع البنك الدولي، وتم الاتفاق مع البنك الدولي على تمويل حجم صوامع سعة تخزين 750 ألف طن، وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بحوالي 470 ألفًا، وبالتالي تكون الزيادة خلال العامين المقبلين بمقدار 1.2 مليون.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، موسم حصاد القمح وعددًا من المحاصيل في العوينات، في أضخم مشروع لإنتاج القمح، إذ تشهد مصر جهودًا لتوسيع حجم الرقعة الزراعية، خاصة فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية كالقمح.

ـ10 مليارات اتحاد الأوروبى اهم المشروعات البنك الدولي الاتحاد الأوروبي 2 مليون الرقعة الزراعية

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