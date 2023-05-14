الترجمان: مصر من أكثر الدول المصدرة للذهب المعالج ويجب الاستفادة منه محليا

قال الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة “فولفي” إن مصر من أكثر الدول التي تصدر الذهب المعالج ويجب الاستفادة منه محليا بشكل أكثر وتحقيق أقصى ربحية ومن ثم نحتاج إلى توطين صناعة الذهب عبر وضع سياسات ودعم الصناعة وخلق أدوات لتحقيق هذه الاستراتيجية.

وأضاف الترجمان: “أننا في مرحلة نوجه فيها رسالة جيدة أننا قادرين على طرح منتجات جديدة يمكنها دعم الاقتصاد المصري”.

وفي السياق، قال اللواء جمال أبو إسماعيل رئيس شركة “إيجي كاش” لنقل وتخزين المعادن الثمينة إنها تنفذ ضوابط الرقابة المالية وتعمل منذ 3 سنوات وتستخدم أحدث غرف عمليات لمراقبة أسطول النقل وهو يتحرك في أي مكان.

وقال أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة والرئيس التنفيذي لشركة “ازيموت مصر” لإدارة صناديق الاستثمار، إن الذهب يوفر نوع من التنوع والقيمة المضافة ويتميز بإنفاض المخاطر به كما يتميز بالسيولة بنحو ١٣١ مليار جنيه يومين في العالم ولا يتفاعل كيميائيا ومن ثم غبر قابل للتفاوض.

وأشار إلى أن البنوك المركزية تحتفظ بجزء كبير من الذهب يعادل 17% من الموجود في الأرض والمجوهرات 46%.