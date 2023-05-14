الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

سيراميكا كليوباترا يستضيف غزل المحلة في مباراة العودة للانتصارات ببطولة الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا خسر مباراته الأخيرة أمام الزمالك

يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق غزل المحلة في الثامنة مساء اليوم باستاد القاهرة في افتتاح الأسبوع الثامن والعشرين للدوري الممتاز .

سيراميكا كليوباترا بقيادة التونسي معين الشعباني يحتل المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع وحقق الفريق ستة انتصارات وتعادل 12 مرة وخسر 8 مباريات وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وبعد 9 مباريات متتالية بدون انتصار في كل البطولات حقق الفريق فوزا كبيرا على دكرنس بخمسة أهداف نظيفة في دور ال32 لبطولة كأس مصر لكنه يبقى بدون انتصار في أخر سبع مباريات ببطولة الدوري وبالتالي يسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 33 .

على الجانب الأخر بحتل غزل المحلة بقيادة رضا شحاتة  المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة من 8 انتصارات وستة تعادلات و13 هزيمة وسجل 24 هدفا ويملك أضغف دفاع في الدوري ودخل مرماه 39 هدفا وخسر أخر خمس مباريات أمام الأهليؤ وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش وسموحة ولم يسجل في المباريات الخمس سوى هدفا واحدا لذلك استغل رضا شحاتة غياب الفريق عن المباريات منذ 11 يوما لعلاج السلبيات حتى يعود الفريق للانتصارات .

غزل المحلة استعد للمباراة بإقامة معسكر مغلق في القاهرة شارك فيه 22 لاعبا هو : محمود رضا وعمرو شعبان ومحمود الحضري وأحمد ميهوب ومحمود علاء ومحمد جابر والسيد الشبراوي وطارق سامي وإيهاب سمير وهاني عادل ومصطفي العش ومعاذ الحناوي وأحمد رضا وخالد الإخميمي وكريم مصطفي ومحمد سيد بازوكا وإبراهيم عايش  وحميد ماو وأحمد النادري  ومصطفي أسامة وأحمد الشيخ وحازم مرسي وعبد الرحمن عاطف وجابريل أوروك . 

وشهدت القائمة عودة خالد الإخميمي بعد غياب شهرين بسبب أزمته مع عبد الباقي جمال المدير الفنيؤ السابق بينما يغيب غياب كل من أحمد الجعيدى وإبراهيم كونيخه وصلاح ريكو بسبب الإصابة . 

يدير المباراة محمود عاشور ويساعده أحمد حسام وأحمد نوفل ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا محمد علاء هاشم حكم فيديو وأحمد جابر مساعد حكم فيديو .

 

الدوري المصري الممتاز سيراميكا كليوباترا غزل المحله التونسي معين الشعباني رضا شحاتة

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