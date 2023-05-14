الأحد 14 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تشهد ندوة تعريفية حول المنح المقدمة من هيئة فولبرايت وكيفية التقديم لها

جانب من الندوة
جانب من الندوة

شهدت جامعة أسيوط، ندوة تعريفية حول المنح المقدمة من هيئة فولبرايت وكيفية التقديم لها والتي نظمها مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعة.


جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبد المولي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف الدكتور محمد حسين موسى مدير إدارة مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وحاضر في الندوة الدكتور إبراهيم عمارة مستشار الهيئة لشئون الدمج وخريج برنامج فولبرايت، والأستاذ آسر هاني مساعد برنامج فولبرايت، وبمشاركة  لفيف من العاملين بالمركز، وعدد من الطلاب ذوي الهمم.


وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على فتح مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي مع الهيئات الدولية، والجامعات العالمية المتقدمة في التصنيفات الدولية، والاهتمام بتطوير البحث العلمي، والنهوض بجودة العملية التعليمية، والارتقاء بالموارد البشرية، ومواكبة التطورات العلمية العالمية، ورفع قدرات الطلاب ؛ لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل .


وفي سياق متصل، أشادالدكتور أحمد عبد المولى، بالمجهودات المبذولة من الطلاب ذوي الهمم بمختلف الأنشطة الطلابية، وحرصهم على الفوز بالمراكز الأولى في مختلف الأنشطة سواء كانت أنشطة الكلية أو على مستوى الجامعات المصرية؛ وذلك بدعم ورعاية مقدمة من إدارة المركز والقائمين عليه .


وخلال أعمال الندوة، استعرض الأستاذ آسر هاني، المنح المقدمة من هيئة فولبرايت للطلاب الأسوياء، والطلاب ذوي الهمم، والتي بلغ عددها (10) منح دراسية في كافة المجالات منها (الفنون، الأدب ، الدراسات الإسلامية، دراسة اللغة الإنجليزية لمعلمي اللغة)؛ لمرحلة الليسانس، ومرحلة الماجستير والدكتوراه، موضحا متطلبات التقديم للمنح وتكفل الهيئة بكافة النفقات الخاصة بالمنحة طوال فترة دراسة الطالب، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الحكومتين  المصرية والأمريكية  ، ومتابعة وزارة الخارجية المصرية.


 وفي هذا الإطار استعرض الدكتور إبراهيم عمارة، تجربته للتقدم للمنحة، وأهم المتطلبات التي يجب توافرها للحصول علي المنحة، وأسباب قبوله بها، ومدى إفادته من التجربة، داعيا كافة الطلاب إلى ضرورة السعي نحو تحقيق الأهداف، واستثمار الوقت، والإفادة القصوى من تلك المنح المقدمة من الهيئة.


 

IMG-20230514-WA0012
IMG-20230514-WA0012
IMG-20230514-WA0013
IMG-20230514-WA0013
IMG-20230514-WA0014
IMG-20230514-WA0014
IMG-20230514-WA0015
IMG-20230514-WA0015
IMG-20230514-WA0010
IMG-20230514-WA0010
IMG-20230514-WA0011
IMG-20230514-WA0011
إبراهيم عمارة التصنيفات الدولية التعاون الأكاديمي والبحثي الجامعات المصرية الدكتور أحمد المنشاوى الدكتور أحمد عبد المولي الطلاب ذوي الهمم العملية التعليمية الماجستير والدكتوراة المجهودات المبذولة الموارد البشرية النفقات الخاصة تطوير البحث العلمي جامعة أسيوط

الأكثر قراءة

حريق هائل بمعرض شباب مصر فى بنى سويف

"المصرية للاتصالات" تكشف تفاصيل بيع 10% من أسهمها بسعر 23.11 جنيه للسهم

السودان يمدد إغلاق المجال الجوى حتى نهاية مايو الجارى

أسعار الدواجن اليوم الأحد 14- 5- 2023

"الاتصالات" تكرم عدد من العاملين بها من مجتازي برامج تنمية وبناء القدرات

هزة أرضية جديدة تضرب جنوب سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

الرياضة أخلاق أولًا

أمل زيادة

زكى رستم

كريم فرغلى

مهرجان جمعية الفيلم.. دورة جديدة ومميزة

مؤمن المحمدي

هل هى فعلًا وجهات نظر؟

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

البيت الأبيض يشكر الرئيس السيسى على جهود مصر للهدنة بين إسرائيل والفلسطينيين فى غزة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية