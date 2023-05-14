الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"سي آي كابيتال" تعلن إتمام عملية طرح ثانوي لأسهم المصرية للاتصالات بـ3.75 مليار جينه

البورصة
البورصة

أعلنت شركة سي آي كابيتال إتمام عملية طرح ثانوي لأسهم الشركة المصرية للاتصالات بقيمة 3.75 مليار جنيه مصري بإجمالي عدد 162.171.802 سهم، مما يمثل 9.5٪ من رأسمالها المصدر، حيث قامت بدور المستشار المالي ومدير الاكتتاب.

وتحدد سعر الطرح بقيمة23.11 جنيه مصري للسهم، وهو سعر السهم عند إغلاق التداول ليوم الخميس الماضي بقيمة سوقية 39.5 مليار جنيه للشركة المصرية للاتصالات.

وصرح عمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال بأن الشركة تفخر بإتمام صفقة مهمة ضمن برنامج طروحات الحكومة المصرية، خاصة أن هذا الطرح يؤكد جودة الأصول بمختلف القطاعات الجاذبة مثل الشركة المصرية للاتصالات مما يتضح في حجم الطلب الذي حققه من العديد من المستثمرين. وأضاف هلال بأن الطرح نجح في جذب العديد من المستثمرين من مختلف المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والعديد من المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.

وأضاف كريم خضر رئيس أسواق رأس المال بشركة سي آي كابيتال أن الطرح جذب العديد من المؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية بالإضافة إلى المستثمرين الأفراد من ذوي الملاءة المالية، كما أن تسعير الطرح عند سعر الإغلاق عوضًا عن تسعيره بنسبة خصم يعكس جودة شركة المصرية للاتصالات وجاذبيتها للمستثمرين.  

ومن جانبه قال جمال علما العضو المنتدب لشركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتاب بأن صفقة الطرح الخاصة بالشركة المصرية للاتصالات تأتي كثالث صفقة للشركة ضمن برنامج الطروحات الخاص بالحكومة المصرية، حيث تأتي الصفقة بعد صفقتي طرح شركة أبو قير للأسمدة وشركة إي فاينانس. وأضاف علما بأن الشركة نفذت أكثر من 52٪ من صفقات أسواق رأس المال بالسوق المصري منذ عام 2014.   

إتمام عملية طرح ثانوي لأسهم الشركة المصرية للاتصالات بإجمالي عدد 162 171 802 سهم 9 5٪ من رأسمالها المصدر المستشار المالي ومدير الاكتتاب تحدد سعر الطرح بقيمة23 11 جنيه مصري للسهم برنامج طروحات الحكومة المصرية

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