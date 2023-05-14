السجن 5 سنوات لعاطل تسبب فى عاهة مستديمة بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي، بمعاقبة عاطل بالسجن لمدة 5 سنوات غيابيًا؛ لاتهامه في إحداث عاهة مستديمة لربة منزل.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد ببلاغ من المجني عليها حول قيام المتهم بالاعتداء عليها مستخدمًا آلة حادة (قطعة حجر) بمدخل العقار محل سكنها.

وتبين أنه حال استقلال المجني عليها "هـ. ط. ع"، ربة منزل، مصعد العقار فوجئت بالمتهم "ال. م. ال" يفتح الباب، وحدثت بينهما مشادة كلامية على أثرها اعتدى عليها، بأن ألقى عليها قطعة من حجارة استقرت بعينها اليمني ما أحدث إصابتها التي تسببت في فقد في الإبصار.