الأحد 14 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 45 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 13 سفينة، وتم تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 728 شاحنة، 45 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 354 شاحنة، و24 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 374 شاحنة، و21 سيارة. 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الأحد، لاستقبال السفينة ZAIN قادمة من العقبة فارغة لشحن فوسفات ومغادرة السفينة YARA - J على متنها 33500 طن فوسفات تصدير إلى الهند والعبّارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع و335 شاحنة، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة سينا، فيما شهد  الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول/ سفر) للسفن الثلاث وهي: أيلة، سينا، وبريدج. وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1400 راكب بموانئها.

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