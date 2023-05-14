تموين كفرالشيخ: توريد أكثر من 113 ألف طن قمح حتى الآن

قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفرالشيخ، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم 113 ألفا و486 طن قمح من خلال 22 موقعا تابعا للجهات المسوقة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفرالشيخ.

وأوضح مساعد وكيل وزارة التموين، في بيان اليوم الأحد، أن هناك متابعة يومية من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة عماد عبدالغني حبيب لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها.

وشدد الهابط على ضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تشكيل لجان مختصة لاستلام الأقماح، تضم عضوا من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح وعضوا من البورصة السلعية ومديرية الزراعة وعضوا من الجهة التسويقية وعضوا من الجمعية القبانية (وزان معتمد).