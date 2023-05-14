"صحة دمياط" تطلق ندوات توعوية بالتنسيق مع مديرية الزراعة

عقدت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة بمحافظة دمياط بقيادة الدكتورة مروة صالح ، خطة عمل لعدد من الندوات الصحية في المنشآت التابعة لمديرية الزراعة في المدن والقرى على مستوى المحافظة.

يأتي ذلك لاستهداف المواطنين والمزارعين وتنمية الوعي الصحي لديهم، بالتعاون مع إدارة الرعاية الأساسية بقيادة الدكتورة دينا ابو صير، بناء على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة والسكان، بدمياط و بالتعاون مع مديرية الزراعة بدمياط .

وتم تنفيذ مجموعة من الندوات لتشمل جميع الإدارات الصحية قام بها الأطباء مسؤولي الإعلام والتربية السكانية بالإدارات الصحية، صاحبهم فريق طبي لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بالمبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين .

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ويأتي ذلك في إطار خطة مديرية الصحة لرفع الوعي الصحي وتوصيل الخدمات الصحية لمستحقيها في كل مكان وتحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الصحية في رفع المستوى الصحي للمواطنين والكشف المبكر عن الأمراض.

في سياق آخر، واصلت مديرية الصحة بدمياط ، تكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك، بناء علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين وبناء على التعليمات المشددة من الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

وشنت إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية حملات مكثفة بالمرور على 199 منشأة منها 113 منشأة تدار بدون ترخيص و9 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة.

وتمكنت الحملات من تحرير 300 محضر، وسحب 44 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام طن أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط 800 كيلو مخلل مجهول المصدر وجبن أبيض منتهي الصلاحية .

