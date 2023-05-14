أنشيلوتى يكشف حجم إصابة كامافينجا وموقفه من لقاء السيتى

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن حجم إصابة الفرنسي إدواردو كامافينجا، لاعب الفريق خلال لقاء خيتافي.

كامافينجا شارك أساسيًا في تشكيل الميرنجي وخرج مصابًا في الدقيقة 84، ليتلقى الملكي ضربة موجعة لواحد من أهم أسلحته قبل موقعة مانشستر سيتي الإنجليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وكان لقاء الذهاب على سانتياجو برنابيو انتهى بهدف لكل فريق.

وكشف أنشيلوتي في تصريحات عقب اللقاء عن حجم إصابة الدولي الفرنسي: “كان لديه القليل من الالتواء في الركبة لكنها مجرد ضربة، إنه يستريح غداً مثل أي شخص آخر وسيتدرب يوم الإثنين، كامافينجا سيكون جاهزا”.

وفاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي 1-0 السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويدين الريال بالفضل في هذا الفوز لماركو إسينسيو الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 70.

وبفضل هذا الفوز استعاد النادي الملكي وصافة جدول الترتيب مؤقتا، إذ رفع رصيده إلى 71 نقطة بفارق نقطتين عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.