طائرة الزمالك يهزم نافال النيجيرى ويتأهل لربع نهائى بطولة إفريقيا

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره نافال النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة قليبية بتونس في إطار الجولة 1 للمجموعة الأولى لبطولة أفريقيا رقم 41 التي تستضيفها تونس حاليا وتستمر حتى 22 مايو الجارى.

وتأهل الفريق لدور الثمانية للبطولة دون الانتظار لمواجهة مستقبل المرسي التونسي بعد، غد الإثنين، في الجولة الثانية لتكون المواجهة لتحديد متصدر المجموعة بين الفريقين.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

25/13

25/18

25/15

ويقع فريق الزمالك بالمجموعة الأولى بجانب كل من مستقبل المرسي التونسي ونافال النيجيري.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو ١٥ فريقا تم تقسيمها إلى ٤ مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولى ٣ فرق مقابل ٤ أندية المجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد أول وثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وتوج فريق الزمالك بالبطولة 5 مرات أعوام 1984 و1987و2008و2009و2012.

يطمح فريق الزمالك أن يحصد لقب البطولة الإفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية ببطولة الدوري والكأس.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.