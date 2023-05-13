السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

طائرة الزمالك يهزم نافال النيجيرى ويتأهل لربع نهائى بطولة إفريقيا

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره نافال النيجيري بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة قليبية بتونس في إطار الجولة 1 للمجموعة الأولى لبطولة أفريقيا رقم 41 التي تستضيفها تونس حاليا وتستمر حتى 22 مايو الجارى.

وتأهل الفريق لدور الثمانية للبطولة دون الانتظار لمواجهة مستقبل المرسي التونسي بعد، غد الإثنين، في الجولة الثانية لتكون المواجهة لتحديد متصدر المجموعة بين الفريقين.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:
25/13
25/18
25/15

ويقع فريق الزمالك بالمجموعة الأولى بجانب كل من مستقبل المرسي التونسي ونافال النيجيري.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو ١٥ فريقا تم تقسيمها إلى ٤ مجموعات حيث ضمت المجموعة الأولى ٣ فرق مقابل ٤ أندية المجموعات الثانية والثالثة والرابعة ويصعد أول وثاني من كل مجموعة إلى دور الثمانية.

وتوج فريق الزمالك بالبطولة 5 مرات أعوام 1984 و1987و2008و2009و2012.

يطمح فريق الزمالك أن يحصد لقب البطولة الإفريقية لتحقيق الثلاثية بعد التتويج بالثنائية المحلية ببطولة الدوري والكأس.

ويقود الجهاز الفني للفريق: أحمد مصطفى عاشور مديرا فنيا، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم أخصائيا للعلاج الطبيعي، أحمد شعلان مدير إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

الفرق المشاركة في البطولة المجموعة الأولى النيجيري بنادي الزمالك طائرة الزمالك دور الثمانية

الأكثر قراءة

مصرع طفل غرقاً داخل نهر النيل فرع رشيد بمحافظة البحيرة

نائب محافظ مطروح تتفقد عددا من المشروعات بواحة سيوة

مصادرة 77 طن ملح مغشوش ومعبأ داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة ببسيون

201 ضحية و600 مفقود حصيلة قتلى طقوس يوم القيامة فى كينيا

إصابة 4 سيدات إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بإحدى الترع فى البحيرة

إسرائيل تشكر مصر على جهودها لوقف إطلاق النار مع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية مصرية

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية