مصادرة 77 طن ملح مغشوش ومعبأ داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة ببسيون

تمكنت مباحث التموين بالغربية من مصادرة 77 طن ملح مغشوش ومعبأ داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة بغرض خداع المواطنين، داخل مصنعين لتعبئة الملح بمركز بسيون.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد ترأسا حملة تموينية موسعة ضمت مباحث التموين ومفتشي الرقابة التموينية وعادل توفيق برغش رئيس مدينة بسيون؛ لإحكام السيطرة على الأسواق والمنشأت الغذائية بمركز بسيون ورصد المخالفين، وتم خلالها ضبط مطحنة ومصنع لتعبئة ملح طعام مقلد لعلامات ملح طعام تجارية مشهورة، ورصد 47 طن ملح معبأ وشكائر ملح وإدارة منشأة بدون ترخيص وضبط 4 ماكينات للتعبئة وكذا 10000 عشرة آلاف كرتونة و120 رولًا لأكياس تعبئة ملح الطعام بغرض الغش التجاري والتربح دون وجه حق.

كما تم ضبط كمية وقدرها 30 طن ملح داخل مطحنة ومصنع تعبئة ملح طعام بمركز بسيون مقلدة لشركة ملح مشهورة بالإسكندرية، بغرض تحقيق أرباح دون وجه حق وغش جمهور المواطنين، وضبط 1000 شكارة فارغة مدرج عليها عنوان الشركة الأصلية بغرض تعبئتها والغش التجاري.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الوقائع المذكورة، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.