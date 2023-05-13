السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصادرة 77 طن ملح مغشوش ومعبأ داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة ببسيون

تموين الغربية
تموين الغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية من مصادرة 77 طن ملح مغشوش ومعبأ داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة بغرض خداع المواطنين، داخل مصنعين لتعبئة الملح بمركز بسيون.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، والمهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، قد ترأسا حملة تموينية موسعة ضمت مباحث التموين ومفتشي الرقابة التموينية وعادل توفيق برغش رئيس مدينة بسيون؛ لإحكام السيطرة على الأسواق والمنشأت الغذائية بمركز بسيون ورصد المخالفين، وتم خلالها ضبط مطحنة ومصنع لتعبئة ملح طعام مقلد لعلامات ملح طعام  تجارية مشهورة، ورصد 47 طن ملح معبأ وشكائر ملح وإدارة منشأة بدون ترخيص وضبط 4 ماكينات للتعبئة وكذا 10000 عشرة آلاف كرتونة و120 رولًا لأكياس تعبئة ملح الطعام بغرض الغش التجاري والتربح دون وجه حق.

كما تم ضبط كمية وقدرها 30 طن ملح داخل  مطحنة ومصنع تعبئة ملح طعام بمركز بسيون مقلدة لشركة ملح مشهورة بالإسكندرية، بغرض تحقيق أرباح دون وجه حق وغش جمهور المواطنين، وضبط 1000 شكارة فارغة مدرج عليها عنوان الشركة الأصلية بغرض تعبئتها والغش التجاري.

وتم التحفظ على المضبوطات فى الوقائع المذكورة، وتحرير المحاضر وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.

مصادرة 77 طن ملح مغشوشة ومعبأة داخل شكائر وأكياس بعلامات تجارية مقلدة ببسيون إحكام السيطرة الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية الدكتور مهندس أحمد عطا السيطرة على الأسواق تحقيق أرباح بدون ترخيص محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية مباحث التموين بالغربية

الأكثر قراءة

الأمن العام يكشف لغز العثور على عدد من الجثث فى المحافظات

رئيس "التأمينات": اهتمام الرئيس السيسى بأصحاب المعاشات غير مسبوق

طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

بعد رحيلها.. أبرز المحطات فى حياة الإعلامية "صديقة حياتى"

خبير اقتصادى: قطاع الطاقة يقود قاطرة التنمية الاقتصادية

أسعار الذهب اليوم فى مصر السبت 13-5-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إقامة الشراكات درءًا للأزمات

د.أحمد الخميسى

الذات.. الإنسان.. الآخرون

وائل لطفي

عادل إمام

محمد عبدالناصر

الحوار ومعركتا الوعى وبناء الإنسان

لواء. محسن الفحام

السياحة بين الواقع والمأمول

محمد عبدالعزيز

و الذكرُ للإنسان عمر ثانِ

حسين عثمان

مشهد مرتبك

حسين دعسة

كارنيجى.. وخبراء المجلس الأطلسى: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

برعاية مصر.. تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية فى غزة

مسئولان فلسطينيان: إسرائيل والفصائل توافقان على وقف إطلاق النار بوساطة مصرية

لليوم الخامس على التوالي.. إسرائيل تقصف غزة