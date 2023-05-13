قيادى بالجهاد الإسلامى يشكر القاهرة على وساطتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

أعرب القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي، مساء اليوم السبت، عن شكره للقاهرة على وساطتها للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار مع الجانب الإسرائيلي.

وأكد الهندي فى تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار يتضمن وقف استهداف المدنيين.

وأشار الهندي إلى أن القاهرة طالبت بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار بين الطرفين ويشمل وقف استهداف المدنيين والأفراد وهدم المنازل.

ومن المقرر أن يدخل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية بداية من الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.