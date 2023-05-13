الرئيس الأوكرانى يطالب البابا فرنسيس بدعم خطة كييف للسلام (صور)

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، طالبًا منه دعم خطة كييف للسلام.

وقال زيلينسكي خلال لقائه البابا فرنسيس: "إنه لشرف عظيم".

وتحدث زيلينسكي، الذي كان يزور روما لأول مرة منذ بدء الحرب، مع البابا لمدة 40 دقيقة وقدم له سترة واقية من الرصاص استخدمها جندي أوكراني ورُسمت فيما بعد عليها صورة مادونا.

وقال بيان للفاتيكان إن زيلينسكي والبابا ناقشا في محادثاتهما الخاصة "اللفتات الإنسانية" التي قال مصدر بالفاتيكان إنها إشارة إلى استعداد الفاتيكان للمساعدة في إعادة الأطفال الأوكرانيين.

وتقدر كييف أن ما يقرب من 19500 طفل نُقلوا إلى روسيا أو شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا منذ فبراير 2022، فيما تدينها باعتبارها عمليات ترحيل غير قانونية.

وقال زيلينسكي في تغريدة بعد ذلك: "يجب أن نبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى الوطن"، مضيفًا أنه ناقش الأمر مع البابا.

وأشار إلى أنه طلب من البابا "الانضمام" إلى خطة سلام كييف المكونة من 10 نقاط.

وتابع زيلينسكي في تغريدته: "طلبت من البابا إدانة الجرائم الروسية في أوكرانيا، لأنه لا يمكن أن تكون هناك مساواة بين الضحية والمعتدي".