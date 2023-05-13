محافظ أسوان يشارك في فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول لمؤتمر "تطبيقات السياحة الصحية المصرية"

شارك اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى فعاليات الاجتماع التمهيدى الأول بالقاهرة استعداداً لانعقاد المؤتمر الثانى عن "تطبيقات السياحة الصحية المصرية" بمدينة شرم الشيخ والذى سيقام فى الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وحضر فعاليات الاجتماع التمهيدى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، وجيبور بيب محافظ مقاطعة هيفز بدولة المجر الصديقة، بجانب حضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء خالد عبد الغفار محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، واللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، واللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، بجانب الدكتورة نهال بلبع القائم بأعمال محافظ البحيرة ، والدكتورة حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد ، فضلاً عن ممثلى وزارات التنمية المحلية والصحة والسياحة والأثار.

وفى كلمته التى ألقاها أشار اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان إلى أن هناك بعض الحلول المقترحة لجذب السياحة العلاجية بما يتناسب مع المقومات السياحية والطبيعية لأسوان، وغيرها من مقاصد السياحة المصرية، والتى تتمثل فى التنسيق بين وزاراتى الصحة والسياحة والأثار لإصدار تراخيص مزاولة هذه المهنة سواء للأطباء أو أطقم التمريض بعد حصولهم على دورات تدريبية فى مجال السياحة العلاجية سواء بفتح مراكز متخصصة داخل الأماكن السياحية المفتوحة أو المنشآت والفنادق السياحية أو تجهيز وتأهيل عدد من المستشفيات والمصحات لممارسة ذلك ، بجانب إدراج هذه المراكز أو المستشفيات ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وإخضاعها للرقابة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية لضمان سلامة الإجراءات والتراخيص ، مع تقديم أعلى جودة ممكنة للسائحين والزائرين.

ولفت إلى أنه من بين الحلول المقترحة أيضاً وضع استراتيجية للتسويق والترويج للسياحة العلاجية بالتنسيق بين الهيئة العامة لتنشيط السياحة ، وغرفة الشركات السياحية ووكلات السفر سواء فى وسائل الإعلام أو داخل البورصات والمعارض السياحية الدولية ، بجانب عقد المؤتمرات المتخصصة فى مجال السياحة العلاجية ، مع إستضافة المؤسسات الدولية المتخصصة فى هذا المجال للوقوف على أحدث المناهج والتقنيات والوسائل التكنولوجية ، وبالتالى الحصول على شهادات دولية معتمدة.