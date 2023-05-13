الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على عدة مناطق بقطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق فى قطاع غزة.

ووقعت الغارة الإسرائيلية قرب مستشفى بلسم في جباليا شمالي قطاع غزة، وأسفرت عن وقوع إصابات فى صفوف المواطنين.

فيما هرعت طواقم الإسعاف الفلسطيني فى نقل إصابات من محيط أبراج الندى بعد قصف من قبل طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هدف في منطقة الحشاشين قرب رفح جنوب قطاع غزة.

الصليب الأحمر بغزة: هناك نقص فى الوقود والإمدادات الأساسية

وقبل قليل، دعت كهرباء غزة، المواطنين والمؤسسات بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة والضرورية تحسباً لاحتمال حدوث تغيرات محتملة قريبة على جدول توزيع الكهرباء.

وأشارت بعثة الصليب الأحمر بغزة، إلى أن هناك نقص في الوقود والإمدادات الأساسية بسبب إغلاق المعابر وقد يكون لذلك عواقب خطيرة.