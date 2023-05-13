سمير فرج: المقاومة كبدت إسرائيل خسائر باهظة.. والحرب لن تطول

قال اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن إسرائيل رفضت طلب مصر وقف إطلاق النار، واليوم إسرائيل تقدم عروضًا سترفض، لأن طلباتها مبالغ فيها، لافتًا إلى رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو يجتمع مع حكومة مصغرة لتقرير ما سيحدث، هل سيقبل العرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أتوقع أن تنتهي الحرب خلال يومين، لأنه وفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية فإن خسائر إسرائيل خلال 3 أيام، 912 مليون دولار، وهي عملية صعبة على المجتمع الإسرائيلي.

وأردف: "لو استمرت الحرب أكثر من كده سيثور الشارع الإسرائيلي على نتنياهو، ويتهمونه بالفشل، طول المدة ليس في صالح نتنياهو، يومين بالكثير تنتهي، أقصى مدة للحرب اللي فاتت كانت 11 يومًا، كانت حماس داخلة في القتال مع الجهاد الإسلامي".

وعن موقف حماس هذه المرة، قال فرج، إن التقارير العالمية تشير إلى أن مصر طلبت من حماس عدم التدخل، لعدم إطالة أمد الحرب، وأن مصر هدأت حماس.

وأشار إلى أن اليوم هو الخامس لحرب غزة السادسة، لأن حرب غزة الرابعة كانت في مايو 2021، استمرت 11 يومًا، ونجحت مصر في وقف إطلاق النار، واشتعلت حرب غزة الخامسة في أغسطس 2022، استمرت 3 أيام، وخرجت مجموعة من مصر إلى غزة أوقفت النيران.

وقال إن إسرائيل أطلقت على هذه الحرب اسم السهم الواقي، وبدأت بضربة من 40 طلقة ضد مناطق متفرقة في غزة وخان يونس، واغتالوا حتى اليوم 6 من قادة المقاومة في حركة الجهاد الإسلامي.

ولفت إلى أن إسرائيل استهدفت 6 من قادة المقاومة في بيوتها، وهذا يعني توفر معلومات دقيقة، لدى إسرائيل عن المقاومة، وأن الفلسطينيين عابوا على المقاومة بقاء قادتها في بيوتهم أثناء اشتعال الحرب.

وأوضح أنه في المقابل تنفذ منظمة الجهاد الإسلامي ضربات ضد المستوطنات وأسمتها ثأر الأحرار، ووصلت صواريخها إلى تل أبيب العاصمة.