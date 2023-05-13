وزير الأوقاف: علينا أن نعظم إيجابيات استخدام الساحة الرقمية

ترأس الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم السبت، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمد إبراهيم عبد الله أحمد عسكر بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية حول موضوع: "أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة .. رؤية شرعية"، في إطار إيمان وزارة الأوقاف المصرية بأهمية الفضاء الإلكتروني وتفعيلًا لدور البحث العلمي الجاد.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من: الدكتور عبد الله مبروك النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية مُشرفًا، والدكتور أحمد التابعي إبراهيم عكاشة أستاذ مساعد بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة مشرفًا مشاركًا، والدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة طنطا مناقشًا.

وخلال المناقشة وجه وزير الأوقاف، الشكر لأعضاء لجنة المناقشة، مؤكدًا أن موضوع المناقشة: أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني وتقنيات التواصل الحديثة .. رؤية شرعية غاية في الأهمية في بابه، فالعالم كله الآن يتحول للفضاء الإلكتروني بما فيه من محاسن وما عليه من ملاحظات يجب أن يتم التنبه إليها، وموضوع أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني من الموضوعات الهامة، وعلينا أن نعظم إيجابيات استخدام الساحة الرقمية، وأن نحدَّ من مخاطرها وبخاصة على الشباب والنشء.

وأكد أن وزارة الأوقاف معنية بالتثقيف الرقمي والتدريب المستمر لأئمتها وواعظاتها على الاستخدام الأمثل للساحة الرقمية، حيث حصل أكثر من (1646) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من خلال مركز الحاسب الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية، كما عقدنا العديد من الدورات حول أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي، ولما تحظى به وسائل التواصل من إيجابيات قامت وزارة الأوقاف بإعلان عام 2023م عامًا للدعوة الإلكترونية والتحول للفضاء الإلكتروني لتعظيم إيجابيات حداثة العصر وتجنب السلبيات.

من جانبه أشاد الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية بدور وزارة الأوقاف في التحديث والتجديد والتطوير، حيث إنها صارت منارة عظيمة في مجال الفكر الوسطي وطنيًّا وعالميًّا، مؤكدًا أن حضور وزير الأوقاف للمناقشات العلمية زاد علمي نافع للجميع، فهو من أبرز علماء مصر بل والعالم الإسلامي أجمع.

من جانبها أشادت الدكتورة زينب عبد السلام أبو الفضل أستاذ الفقه وأصوله بكلية الآداب بجامعة طنطا بجهود الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صاحب الفكر المتجدد، مؤكدة أن لوزير الأوقاف جهودًا بارزة في تشجيع الكفاءات، وأن إيمان وزير الأوقاف بدور المرأة أسهم بقوة في بروز دور واعظات الأوقاف.