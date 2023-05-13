الشوط الأول.. بايرن ميونخ يتقدم على شالكة بهدفين فى الدورى الألمانى

تقدم بايرن ميونخ على ضيفه شالكة في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الـ32 لبطولة الدوري الألماني، بهدفين دون رد.

وفرض بايرن ميونخ استحواذه على مجريات اللعب منذ بداية المباراة، كما ضغط على دفاعات ضيفه لتسجيل هدف مبكر وتأكيد سيطرته على مجريات اللعب، فيما لم ينجح لاعبو شالكة في صد هجمات بايرن أو تنفيذ هجمة مرتدة عكس سير اللعب.

وسجل توماس مولر، هدف التقدم لبايرن ميونخ في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بصناعة من زميله ليروي ساني.

واستمرت المحاولات الهجومية لفريق بايرن ميونخ لإضافة الهدف الثاني والتأكيد على سيطرتهم على مجريات اللعب وحسم النتيجة.

وتحصل بايرن ميونخ على ركلة جزاء سددها جوشوا كيميتش في منتصف المرمى بالدقيقة 29.

واستمر الضغط الهجومي من بايرن ميونخ في الدقائق التالية من عمر الشوط محاولين تسجيل الهدف الثالث وإنهاء المباراة من شوطها الأول.

وسدد لاعبو بايرن ميونخ 6 كرات على المرمى من 10 محاولات، وخرجت 4 كرات من الملعب، فيما لم يسدد شالكة أي كرة على المرمى من 3 محاولات.

واستحوذ بايرن ميونخ على مجريات اللعب بنسبة 67% مقابل 33% لصالح فريق شالكة.