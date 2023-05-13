السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريقين منفصلين بإحدى مزارع الوادي الجديد (صور)

السبطرة على الحريق
السبطرة على الحريق

سيطرت الحماية المدنية والإطفاء على حريقين منفصلين بإحدى مزارع الوادي الجديد، ففي مركز الداخلة سيطرت الحماية المدنية والإطفاء على حريق نشب بمزرعة نخيل وأشجار فاكهة بقربة بدخلو وعلى الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية للسيطرة عليه قبل إمتدادة للمزارع المجاورة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق فى منطق الشيخ عمران ببدخلو وبئر العمدة بقرية بدخلو وعلى الفور تم الدفع بسيارة الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الوحدات المحلية للسيطرة عليه قبل إمتدادة للمزارع المجاورة.


وفي مركز الخاجة شب حريق في مزرعة نخيل بقرية بولاق جنوب مدينة الخارجة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء لموقع الحريق وتمكنت من إخماد الحريق الذي تسبب في تفحم واحتراق عدد من أشجار النخيل جاري حصره بمعرفة الجهات المختصة.

تلقى اللواء محمد أبوالليل مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق بمزرعة نخيل بمنطقة "عين الحمرا" التابعة لقرية بولاق جنوب مدينة الخارجة بحوالي 25 كم وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية والإطفاء والتي تمكنت من السيطرة عليه وجاري عمليات التبريد النهائية للتأكد من إخماده.

تم تحرير محضر بالواقعتين وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحريق.

 

الحماية المدنية والإطفاء حريقين منفصلين مزارع الوادي الجديد مزرعة نخيل بلاغ من شرطة النجدة احتراق عدد من أشجار النخيل جاري عمليات التبريد النهائية

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