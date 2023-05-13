محافظ الشرقية يفتتح مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مركز رعاية وعلاج الحيوانات الأليفة بمديرية الطب البيطري وذلك بعد أن تم الانتهاء من رفع كفاءته وتطويره وتجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية البيطرية بتكلفة مالية بلغت 3 ملايين جنيه، وذلك لتقديم الخدمات والرعاية البيطرية للحيوانات والحفاظ عليها.

وتفقد محافظ الشرقية أقسام المركز واستمع لشرح تفصيلي من اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، عن آلية العمل بالمركز حيث تمت الإشارة إلى أن المركز يقوم بتقديم الخدمات البيطرية والتي تشمل (منح رخص الكلاب المعدنية والبطاقة العلاجية الخاصة بها – شهادة صحية للحيوان الأليف وذلك للسماح له بالسفر- لقاحات وأمصال القطط والكلاب كاملة – معالجة الحيوانات المريضة وتوفير الأدوية والمستحضرات الطبية اللازمة لها – الكشف عن القراد والحشرات الخارجية بأجهزة تعمل بالأشعة فوق البنفسجية وتوفير العلاج اللازم – النظافة الشخصية اللازمة للحيوانات الأليفة – الكشف عن الحيوانات الأليفة باستخدام جهاز السونار ومتابعة الحمل والتبويض للحيوان الأليف).

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية الثروة الحيوانية وتعمل على توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والأوبئة، مشيدًا بمجهودات قطاع الطب البيطري في الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها، وكذلك الرقابة الصارمة على الأسواق ومنافذ تقديم المنتجات الغذائية، فضلًا عن الاهتمام بالعنصر البشري وتوفير دورات تدريبية للأطباء البيطريين للنهوض بالمنظومة الطبية البيطرية.

كما افتتح محافظ الشرقية منفذ الجمعية الاستهلاكية للعاملين بالمديرية لبيع كل أنواع المواد الغذائية من (لحوم – دواجن – أسماك – رومي – بط – بيض - منتجات الألبان) وبأسعار مخفضة وبجودة عالية حيث يتم الكشف عليها ومراقبتها من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمديرية، وذلك إسهامًا من المديرية بتقديم السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للعاملين بها.

شارك المحافظ في الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي المحافظ، ومراد رأفت السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، وفايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، والدكتور نصر عبدالوهاب حرش عميد كلية الطب البيطري بجامعة الزقازيق، والدكتور عبدالعليم فؤاد نقيب الأطباء البيطريين بالشرقية، والدكتورة شهيرة حنفي مديرة معهد بحوث صحة الحيوان بالشرقية، والدكتورة أمل سعيد مديرة المعهد الإقليمي للدواجن بالشرقية، وعلى الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول، وشعبان أبوالفتوح رئيس حي ثان، وعدد من مديري الإدارات البيطرية وأعضاء النقابة العامة والفرعية والعاملين بالمديرية.