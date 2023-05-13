السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مكافحة العنف ضد المرأة

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة"، بالتعاون مع السفارة الإسبانية بالقاهرة، دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة " نظمها مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) لعدد (146) طالبة من كلية الشرطة.

تضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من أبرزها "الإطار القانونى للتصدى لجرائم العنف ضد المرأة- سؤال الضحايا والشهود فى قضايا العنف ضد النساء والفتيات، دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة، التنسيق بين المؤسسات الوطنية للتصدى لتلك الظاهرة والآليات الوطنية لدعم ورعاية المرأة، الإطار القانونى الدولى لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات وتهريب المهاجرين".

ويعكس تنظيم الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية، واستمرارًا لجهودها فى هذا المجال والتى ترتكز على العديد من المحاور، يأتي من أهمها إنشاء الكيانات الأمنية المتخصصة وتنظيم العديد من الدورات في هذا المجال بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الوطنية والأممية المختلفة.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كل العاملين بها، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

دورة تدريبية السفارة الإسبانية كلية الشرطة أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية المرأة جرائم العنف ضد المرأة

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