تعليم مطروح: ضبط 4 حالات غش بالصف الأول الثانوي

واصل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جولاته الميدانية المفاجئة بكل أرجاء مطروح، وتفقد لجان امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والثانوية والامتحان التكميلي للشهادة الإعدادية بإدارة النجيلة غرب المحافظة، وذلك لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني والاطمئنان على توافر الأجواء المناسبة داخل اللجان الامتحانية.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق فترة واحدة لمدة ساعة ونصف واللغة الفرنسية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف وأدى طلاب الصف الرابع الابتدائي بداية امتحاناتهم في مادتيّ اللغة العربية فترة أولى لمدة ساعتين ونصف والتربية الدينية فترة واحدة كذلك أدي طلاب الصف الخامس الابتدائي الامتحان في مادة العلوم فترة واحدة لمدة ساعة ونصف.

كما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الاول لأسباب قهرية امتحان اللغة العربية فترة واحدة لمدة ساعتين ونصف والتي ستستمر علي مدار الأسبوع حتى الخميس المقبل.

واطمأن وكيل تعليم مطروح من مسؤولي لجان عمر بن الخطاب الابتدائية وأبو بكر الصديق الابتدائي والنجيلة الثانوية المشتركة والنجيلة القبلية الابتدائية علي تنفيذ كل التعليمات التي تم التوجيه بها والخاصة باستلام أوراق الأسئلة وكذلك اتخاذ الإجراءات وفق القواعد المنظمة لأعمال الامتحانات بالإضافة إلى الاطمئنان على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الامتحانات واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه خلال متابعة مدرسة النجيلة الثانوية (لجنة البنات) تم ضبط عدد ٤ طالبات بالصف الأول الثانوي يقمن بالغش من كتاب المدرسة ومذكرات خاصة لمادة الفلسفة والمنطق أثناء أداء الامتحان.

وقرر وكيل تعليم مطروح إحالة الواقعة للشئون القانونية لأعمال شؤونها كما أحال مراقب اللجنة واثنان من الملاحظين للتحقيق للإهمال الشديد في أداء واجباتهم المنوطة بهم خلال أعمال الامتحانات.

وأكد أنه اطمأن من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام تعليم مطروح على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كل المشاركين فى العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الادارات التعليمية.

ووجه وكيل تعليم مطروح، إلى محمد محفوظ، مدير إدارة النجيلة بضرورة بذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

وفي ختام جولته بادارة النجيلة أكد شحاتة، أنه سيتم التصدي لكل المحاولات التي تستهدف الأخلال بأعمال الامتحانات مشيرًا أنه سيتم تطبيق القانون على أى شخص أى ما كان موقعه حال مخالفته اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية.

خلال جولة وكيل تعليم مطروح

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