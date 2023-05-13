ثروت الزيني: تراجع كبير في أسعار الأعلاف وشحنات جديدة لتغطية السوق

قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الأعلاف شهدت تراجعا ملحوظا خلال الفترة الحالية، حيث أن تكلفة الدواجن تراجع منها إلى 75% إلي الذرة الصفراء والصويا، مشيراً إلى أن الذرة الصفراء تراجعت من 19000جنيها إلى 16000 جنيها، وفول الصويا تراجع من 42000 ألف جنيها إلى 39000 ألف جنيها خلال الأيام القليلة الماضية الأمر الذي انعكس على أسعار الدواجن وبيض المائدة.

وأوضح الزيني، في تصريحات خاصة لـ" الدستور"، أن وزارة التموين ممثلة في قطاع التجارة الداخلية قامت بأستيراد 120 ألف طن ذرة صفراء، الأمر الذي جعل لدينا كميات كبيرة الأسواق من الذرة الصفراء وفول الصويا، مشيراً إلى أن يجب أن يكون لدينا كميات من الذرة الصفراء وفول الصويا يكفي على الأقل إلى 3 أشهر، حتى لا تحدث الأزمة مرة أخرى.

وأضاف الزيني أنه من الضروري أن تستمر التخفيضات في الأسعار حتى يعود القطاع إلى العمل بقوته كاملة، وتعود الصناعة إلى طبيعتها مرة أخرى، إضافة إلى عودة القطعان التي خرجت منذ بداية الأزمة، وعودة الثقة مرة أخري إلى صغار المربيني من خلال توفير الأعلاف بأسعار مناسبة.

وأضح ثروت الزيني أن هناك تراجع طفيف في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، حيث سجلت 63 جنيها بدلا من 68 جنيها في المزراعة، مشيراً إلى أن القيادة السياسية تبذل مجهودا كبيرا في توفير الأعلاف لضبط الأسواق، حيث أن الأفراجات مستمرة بشكل أبوعي ولكن نأمل بزيادة في الكميات والأعلاف حتى يستقر السوق.