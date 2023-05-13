السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "صرف الإسكندرية" يتابع أعمال مشروعات فصل مياه الأمطار

متابعة مشروعات فصل
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار

أجرى المهندس محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، جولة ميدانية لمتابعة موقف مشروعات فصل مياه الأمطار، كما تفقد الحالة الفنية لبعض المحطات بمنطقة المنتزة أول.

وتفقد رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، سير العمل بمحطة 2 ومحطة 6 المنتزة وذلك للتأكد من الحالة الفنية للمحطات ومدى جاهزيتها ومتابعة انتظام العمل بها.

وأكد" نافع"، أهمية متابعة الحالة الفنية للمعدات والاهتمام بنظافة المحطة والتشغيل الأمثل لها وضرورة إجراء الصيانة الدورية المنتظمة، وفقًا للخطة الزمنية واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

كما أكد استمرار عمليات التطهير، لضمان كفاءة المحطات واستدامة تقديم الخدمات ضمن خطة الشركة.

وتفقد أعمال الجسات بشارع جمال عبد الناصر وشارع محمد سعيد، للبدء في تنفيذ أعمال شبكة مياه الأمطار وفصلها عن شبكات الصرف الصحي ضمن أعمال الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالإسكندرية، والتي انتهت المرحلة الأولي منها بمناطق “سبورتنج ولوران والشاطبي”، ويتم حاليًا أعمال الجسات للبدء بالمرحلة الثانية من مشروعات الأسبقية الأولى بمناطق "فيكتور عمانويل وشارع النقل والهندسة ومنطقة جمال عبد الناصر".

وتتمثل الاستراتيجية في 9 مشروعات ذات الأسبقية الأولى بناء على البروتوكول الموقع تحت إشراف محافظة الإسكندرية، بهدف فصل شبكة مياه الأمطار عن شبكات الصرف الصحي لمواجهة التغيرات المناخية الواضحة والزيادات الكثيفة لمياه الأمطار على محافظة الإسكندرية وتخفيف العبء عن شبكات الصرف الصحي وتوجيه مياه الأمطار وإعادة استخدامها للاستفادة منها.

متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
متابعة مشروعات فصل شبكة مياه الأمطار
الصرف الصحي بالإسكندرية جولة ميدانية مشروعات فصل مياه الأمطار شبكة مياه الأمطار 9مشروعات

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