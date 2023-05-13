رشا الفوال تناقش "صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر" باتحاد الكتاب.. الإثنين

تناقش رشا الفوال كتاب "صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر"، وذلك في الأمسية الثقافية والتي تنظمها شعبة النقد والدراسات الأدبية، في اتحاد كتاب مصر، بمقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك.

وتعقد أمسية مناقشة كتاب “صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر .. مقاربات نقدية”، والصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب مطلع العام الجاري، في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق 22 مايو الجاري.

ويتناول الكتاب بالنقاش والتحليل كل من: الكاتب الناقد سيد الوكيل، والناقد دكتور عادل ضرغام، والكاتب دكتور رامي المنشاوي، وتدير الأمسية دكتورة رشا صالح.

ورشا الفوال، شاعرة وناقدة وباحثة أدبية، صدر لها العديد من الأعمال الأدبية والشعرية نذكر من بينها: ديوان “حبنا قامت صلاته” بالعامية عام 2011 عن سلسلة أدب الجماهير. ديوان “قبل ذهابي” نصوص نثرية عام 2013 عن سلسلة إبداع الحرية . ديوان “ألف حيلة وحيلة” بالعامية الطبعة الأولى عام 2015 عن دار ليان ، والطبعة الثانية عام 2016 عن دار العبير للنشر. ديوان “ياللا هانرسم” للأطفال عام 2016 عن المركز القومي لثقافة الطفل. ديوان “عرض مضحك” بالعامية عام 2017 عن الهيئة العامة لقصور الثقافة. ديوان “موت الوجع .. عن الوطن والناس” عام 2020عن دار ميتابوك للطباعة والنشر. ديوان “جايز تحزن .. من إرهاصات فرويد الأولى” بالعامية عام 2021 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . ديوان “عن العشاق .. أغاني الصبر ع المكتوب” العام الجاري 2023 عن دار ميتابوك للطباعة والنشر.

أما في الدراسات النقدية فقد صدر لـ رشا الفوال ثلاثة مؤلفات وهي: الكتاب النقدي الأول بعنوان “العنف من أعلى وأزمة هوية الأنا في الرواية العربية .. مقاربة نقدية من منظور التحليل النفسي” وصدر في العام 2021 عن دار ميتابوك للطباعة والنشر .

الكتاب النقدي الثاني وصدر تحت عنوان “أزمة هوية الذات بين المكان كأصل والمكان كغواية في شعر أحمد فؤاد نجم” وصدر العام الماضي 2022 عن دار ميتابوك للطباعة والنشر.

أما الكتاب النقدي الثالث والمقرر مناقشته باتحاد الكتاب، فهو كتاب “ صورة الذات وجدلية الصراع مع الآخر... مقاربة نقدية من منظور نفسي في الرواية العربية”، وصدر مطلع العام الجاري 2023 عن سلسلة الدراسات النقدية بالهيئة المصرية العامة للكتاب.