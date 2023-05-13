منها عرض "قهوة فريال" بنادى السينما المستقلة.. فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم السبت

يعرض “قهوة فريال” وهو فيلم روائي قصير، في السادسة من مساء اليوم السبت، وذلك ضمن عروض نادي السينما المستقلة.

وتحتضن سينما الهناجر بساحة دار الأوبرا المصرية، والتابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية سينمائية جديدة من أمسيات نادي السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما.

كما تتضمن الأمسية عرض، فيلم “ملك الليل” للمخرج أحمد خالد، فيلم “قهوة فريال” للمخرج مهند الكاشف ، فيلم “عين ثالثة” للمخرجة دينا رفاعى ، فيلم “الحفلة التى لا أريد الذهاب إليها” للمخرجة ندى خالد ، وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوى لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن السبت الثانى من كل شهر، ويشرف علية فنيا الناقد السينمائي أحمد عسر.

ــ “فضل ونعمة” في مركز الإبداع الفني

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السادسة والنصف ــ يواصل مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية، عروض فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم والتي تستمر حتي 20 مايو الجاري.



ويعرض الفيلم الروائي الطويل “فضل ونعمة” للمخرج رامي إمام، ويلي العرض ندوة لمناقشة الفيلم.

والفيلم من إنتاج العام المنصرم 2021، من بطولة كل من: ماجد الكدواني، هند صبري، محمود حافظ، ياسمين العبد، ومحمد ممدوح.

ــ يوم المتاحف ببيت المعمار المصري

وفي السادسة مساء، تعقد ببيت المعمار المصري، بيت علي لبيب بدرب اللبانة ميدان القلعة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان “إحياء شهر التراث ويوم المتاحف العالمي”، تدير الندوة دكتورة لمياء محمود، أستاذة الإعلام والمدير السابق لإذاعة صوت العرب.

ويفتتح الندوة المعماري عصام صفي الدين مؤسس بيت المعمار، بالإضافة إلي مداخلات كل من: دكتور محمد حسن عبد الحافظ ويتحدث عن ملامح المشترك الثقافي بين مصر والعالم العربي.دكتورة سهير زكي حواس وتتحدث عن التراث الحضاري والهوية المصرية.

كما يتحدث دكتور طارق نازل عن الأملاح ومصادرها وتأثيرها المتلف على المباني التراثية وطرق العلاج. ويختتم المعماري حمدي السطوحي مداخلة عن المتاحف. ثم تبدأ د. لمياء محمود حلقة نقاشية حول التراث والوعي.

ــ حفل ماريو سعيد بمركز الحرية للإبداع

وفي السابعة مساء، يحتضن مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، حفل موسيقي فني والذي يحييه الفنان ماريو سعيد وفرقته الموسيقية.

وفي الرابعة عصرا، تعقد بمركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، أمسية جديدة من أمسيات نادي القصة.