السبت 13 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مرتجى: علاقتنا مع الزمالك جيدة وشخص واحد سبب تدهور العلاقة

خالد مرتجي أمين صندوق
خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن العلاقة مع نادي الزمالك، جيدة بشكل كبير على مدار تاريخه، ولكن وجود شخص معين هو سبب التدهور في الكرة المصرية.

 

وتابع مرتجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نادي الزمالك كيان كبير ولا يمكن التطاول ضده ككيان كما يردد البعض".

 

وأضاف مرتجي: "هناك شخص واحد يتسبب في الاحتقان بسبب السب والتطاول ضد الأشخاص، ولكن كيان الزمالك كبير وجماهيره عظيمة".

 

واستطرد أمين صندوق النادي الأهلي: "أتمنى أن تكون العلاقة في الفترة المقبلة بين الناديين قوية حال رحيل أحد الأشخاص، والزمالك يستحق أشخاص أمثال كمال درويش أو حلمي زامورا أو حسين لبيب وغيرهم من الشخصيات المميزة لأن كيان الزمالك عظيم".

 

واختتم: "رسالتي إلى الجماهير أن الروح الرياضية هي النوع الأسمى في فكرة الرياضة، واتربينا في الأهلي على حب الجميع وعلاقتنا بنادي الزمالك كانت قوية قبل وصول هذا الشخص". 

خالد مرتجي الزمالك الاهلى

الأكثر قراءة

الصين تحذر من فتح محتمل لمكتب للناتو فى اليابان

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم السبت 13-5-2023

هل الصحابة أفضل جيل فى تاريخ البشرية بعد الأنبياء؟.. أستاذ أزهرى يُجيب (فيديو)

الإرهابية تتنفس كذبا.. ادعاءات مفبركة لمحاولة تشويه مراكز الإصلاح والتأهيل

حظك اليوم السبت 13 مايو 2023 لمواليد الأبراج النارية

طارق الشيخ يستعد لطرح أغنية "ديو" برفقة وسام هلال بعنوان "حد سَكه"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كارنيجي.. وخبراء المجلس الأطلسي: حرب غزة وذاكرة النكبة.. معركة تطول!

ماجد حبته

السبع والصين.. والقواعد! 

صفاء النجار

لماذا لا تتحول القاهرة القديمة إلى محمية تراثية؟

سارة شريف

كتالوج نتنياهو

وائل لطفي

كليوباترا سوبر!

د. محمد عفيفي

أردوغان والاختيار الصعب

محمد المعتصم

القاهرة الإخبارية.. وحديث «البرهان»

عثمان ميرغنى

الأسئلة الصعبة فى حرب السودان

صور

صناعة الفخار فى قرية تونس

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: مصر قدمت مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار فى غزة

المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يتحدث لـ«الدستور» عن كل الملفات الساخنة فى المنطقة (حوار)

سادس قيادى من الجهاد الإسلامى.. كيف اغتالت إسرائيل «إياد الحسنى» فى غزة؟ (فيديو)