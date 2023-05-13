مرتجى: علاقتنا مع الزمالك جيدة وشخص واحد سبب تدهور العلاقة

أكد خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي، أن العلاقة مع نادي الزمالك، جيدة بشكل كبير على مدار تاريخه، ولكن وجود شخص معين هو سبب التدهور في الكرة المصرية.

وتابع مرتجي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "نادي الزمالك كيان كبير ولا يمكن التطاول ضده ككيان كما يردد البعض".

وأضاف مرتجي: "هناك شخص واحد يتسبب في الاحتقان بسبب السب والتطاول ضد الأشخاص، ولكن كيان الزمالك كبير وجماهيره عظيمة".

واستطرد أمين صندوق النادي الأهلي: "أتمنى أن تكون العلاقة في الفترة المقبلة بين الناديين قوية حال رحيل أحد الأشخاص، والزمالك يستحق أشخاص أمثال كمال درويش أو حلمي زامورا أو حسين لبيب وغيرهم من الشخصيات المميزة لأن كيان الزمالك عظيم".

واختتم: "رسالتي إلى الجماهير أن الروح الرياضية هي النوع الأسمى في فكرة الرياضة، واتربينا في الأهلي على حب الجميع وعلاقتنا بنادي الزمالك كانت قوية قبل وصول هذا الشخص".