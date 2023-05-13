السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

اتحاد الكرة يسند مهمة إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلى للحكم محمد عادل

الحكم محمد عادل
الحكم محمد عادل

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالى ميلو بيريرا، عن حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي المقرر إقامتها مساء اليوم السبت.

ويشهد استاد الإسماعيلية، إقامة مباراة الإسماعيلى والزمالك، في إطار لقاءات منافسات الجولة 27 من عمر الدوري المصري الممتاز.

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الزمالك والإسماعيلي للحكم الدولي محمد عادل.

ويسعى الزمالك لمواصلة الانتصارات أمام الإسماعيلي في الدوري المصري برغم الموقف الصعب لفريق الدراويش .

وتقرر أن يعاونه كل من هاني خيري كمساعد أول وعمر فتحي كمساعد ثان، ومحمد الغازي حكمًا رابعًا.

وتم تعيين مصطفى مدحت حكمًا لتقنية الفيديو ومحمد عزازي معاونًا له.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة بعد أن خاض 25 لقاء، حقق الفوز في 12 وتعادل خلال 7 مباريات وتلقى 6 هزائم.
بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14، بـ26 نقطة، من الفوز في 5 مباريات وتعادل بـ11 مواجهة وتلقى 9 هزائم.

وعقدت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اجتماعا أمس ، لتحليل أداء الحكام وشرح الحالات التحكيمية التي شهدتها الفترة الماضية في المسابقات المحلية، بحضور محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، وتوفيق السيد مسئول مسابقات القسم الأول، وتوني عثمان مسئول العلاقات العامة.

وأكد بيريرا خلال الاجتماع أنه سيقوم خلال الفترة المقبلة بزيارة للمناطق، وعقد دورات بجانب تحديث بيانات الحكام.

وأوضح بيريرا أنه سعيد بالدفع بالعناصر الشابة في المباريات الأخيرة، مطالبا بضرورة تقليل الأخطاء في المراحل المقبلة التي تحتاج مزيدا من التركيز خلال المرحلة الحاسمة في بطولة الدوري.

وتأتى هذه الاجتماعأت حرصا من الخبير البرتغالى لتطوير منظومة التحكيم المصرى،ومتابعة الحكام بشكل متواصل لتقليل الأخطاء وتوحيد القرارات بين الحكام فى اللعبات المشابهة خلال المباريات المختلفة .

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