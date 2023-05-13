السبت 13 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يعرب عن سعادته بفوز المارد الأحمر على الترجى التونسى

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الشديدة بالفوز الكبير الذي حققه المارد الأحمر على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

وانتصر الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت على ملعب "حمادي العقربي" في ذهاب نصف النهائي.

 

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة " لم نحسم الأمور بعد، كلنا شاهدنا ما فعله ليفربول عندما عاد أمام برشلونة برباعية وشاهدنا يوفنتوس وهو يسجل 3 أهداف في ملعب ريال مدريد".

 

وأضاف " بالتأكيد لا نريد أن نتعالى على الترجي في الإياب ولا ننوي حدوث ذلك لأنه بالتأكيد سنُعاقب على فعل ذلك".

 

وتابع " لا شيء حُسم بعد ولن يحدث ذلك قبل صافرة نهاية المباراة الثانية".

 

وواصل حديثه " سنحافظ على تركيزنا لأن كل شيء وارد في كرة القدم".

 

وأتم " لن أنقل للاعبين الشعور بأننا فزنا وتأهلنا، بالتأكيد سعيد بالنتيجة خاصةً أن المباراة خارج ملعبنا لكن هذا لا يعني على الإطلاق أننا تأهلنا".

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