نقل 4 مصابين فى حادث الحزيرية إلى مستشفى قنا العام

نقلت سيارات الإسعاف 4 مصابين في حادث مروري أمام محطة وقود الحزيرية إلى مستشفى قنا العام لتلقي الإسعافات اللازمة.

وكان قد وقع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بجوار محطة وقود الجزيرية في مركز قنا، وانتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من مرفق الإسعاف يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بحوار محطة وقود الحزيرية في مركز قنا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث حيث تبين إصابة 4 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع تروسيكل بحوار محطة وقود الحزيرية في مركز قنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.